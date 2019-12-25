Лучшие петербургские учителя получат премии

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что глава города подписал постановление, согласно которому Смольный выделит средства на награждение 30 школьных учителей.
Лучших педагогов школ Петербурга выбрали весной, а окончательные итоге подвели 18 июня. Так, специалистов наградят за заслуги перед Днем учителя, который отмечается в России 5 октября. Каждая премия составит 200 тысяч рублей
Ранее мы писали, что первоклассники Петербурга и области получили в подарок комплекты книг.
Фото: pixabay
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