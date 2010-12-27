Азиатский лоукостер AirAsia планирует открыть прямые рейсы в Санкт-Петербург и Москву

Компания также планирует открыть перелеты из Владивостока в Японию.

Крупнейший на азиатском рынке бюджетный авиаперевозчик AirAsia готвит открытие прямых рейсов в Россию. Об этом в субботу, 2 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя правления авиа-компании Тони Фернандеса.

В планах компании проводить прямые рейсы из Петербурга и Москвы в Малазию и Бангкок. Также AirAsia планирует начать перелеты из Владивостока в Японию

AirAsia является крупнейшим лоукостером Юго-Восточной азии, и проводит перелеты более чем в 400 направлениях в 25 странах мира.

Ранее мы сообщали, что в Петербургском аэропорту "Пулково" были задержаны десятки рейсов.

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