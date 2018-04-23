Лиза Галкина исполнила танец принцессы Леи из "Звездных войн"

Максим Галкин опубликовал новое видео с Лизой и Гарри.

Максим Галкин в своем Instagram регулярно публикует видео со своими двойняшками Лизой и Гарри. У детей звездной пары многотысячная армия поклонников. Видео с Лизой и Гарри по просмотрам побеждают видео с их родителями Максимом Галкиным и Аллой Пугачевой.

В этот раз любящий отец показал видео из ранее неопубликованного, в котором Лиза нарядилась в костюм принцессы Леи из "Звездных войн", а Гарри надел костюм пирата Джека Воробья и "Пиратов Карибского моря".

У мальчиков в голове своя музыка, у девочек - своя. Джек-Воробей и Принцесса Лея. На гастролях опубликовываю неизданные раритеты. Максим Галкин

Правда на Воробья Гарри не согласился и сказал, что он просто пират Джек.

После дети исполнили танцы, которые соответствуют выбранным образам, а Максим Галкин на видео наложил музыку из соответствующих фильмов. Видео меньше, чем за сутки набрало 1,5 миллиона просмотров и 1,5 тысячи восторженных комментариев.

Видео: Instagram/Максим Галкин