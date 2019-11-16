Ливан требует от ООН эффективной роли в решении проблемы сирийских беженцев

Наджиб Микати оценил ситуацию с миграционным кризисом в регионе.

Ливанское правительство обращает внимание международного сообщества на возросший поток сирийских беженцев через границу страны, что угрожает стабильности и усугубляет кризисную ситуацию. Соответствующее заявление сделал ремьер-министр республики Наджиб Микати в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник пояснил, что ООН несет ответственность по отношению к полумиллиону граждан, бежавших с территории Палестины. Сейчас они располагаются в Ливане.

Мы требуем от ООН более эффективной роли в решении проблем, связанных с присутствием 2 млн сирийских беженцев на ливанской территории. До сих пор реакция международного сообщества на последствия сирийского кризиса была робкой и неясной. Наджиб Микати, премьер-министр Ливана

Говоря об избрании президента республики, пост которого остается вакантным с 31 октября 2022 года, премьер-министр Ливана Феликс Чисекеди пояснил, что поддерживает инициативу спикера Палаты депутатов Набиха Берри о проведении диалога между парламентскими фракциями по согласованию кандидатуры будущего главы государства.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций