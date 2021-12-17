Вальдемарас Рупшис сообщил о военных маневрах при участии украинских коллег.

Литва будет тренировать ВСУ обращаться с западным вооружением. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал командующий местной армией Вальдемарас Рупшис. Слова чиновника опубликованы на портале LRT (Литовское радио и телевидение). В частности, стало известно о том, что Вильнюс проведет маневры при участии иностранных коллег на территории своей республики.

Мы готовы тренировать их инструкторов, чтобы подготовить их к работе с той техникой, которой мы сами владеем…и вооружением, которые у нас есть, и эти знания, их подготовка необходимы при выполнении их операций на Украине. Вальдемарас Рупшис, командующий армией Литвы

Военачальник прокомментировал журналистам планы НАТО разместить постоянный контингент в странах Восточного фланга Североатлантического альянса. По мнению Рупшиса, сейчас Прибалтике требуется результат, при котором солдаты и подразделения Вашингтона были в регионе по ротации или постоянному принципу. Эксперт уточнил, что конкретно для Литвы в вопросе безопасности нюансы не меняют ситуацию.

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Фото и видео: Youtube / Lrytas.lt