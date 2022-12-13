Литовский политик сослался на Гитлера во время предвыборных дебатов

Дарюс Тречакаускас процитировал нациста и фашиста времен Второй мировой войны.

Литовский политик, кандидат в мэры города Каунаса от Христианского союза Дарюс Тречакаускас сослался на высказывание немецкого фашиста и нациста Адольфа Гитлера во время предвыборных дебатов в эфире местного телеканала. Он вспомнил фразу немецкого коллеги, отвечая на вопрос о медленном ремонте многоквартирных домов. По словам эксперта, на самом деле никакой ремонт зданий действующему правительству прибалтийской республике не нужен. В ответ на это заявление министр культуры Литвы Симонас Кайрис уведомил оппонента о том, что "очень сильно" цитировать в ходе дебатов нациста.

Такой знаменитый человек, известный всем, Адольф Гитлер, сказал: счастье для власть имущих, когда люди не мыслят. К сожалению, у нас сегодня такая ситуация. Рыба гниет с головы. Тот ремонт можно было сделать давно. Дарюс Тречакаускас, политик в Литве

После этого литовского политика осудила и местная еврейская община. Специалисты добавили,что цитирование массового убийцы вне зависимости от любого контекста является исключительно пропагандой его выступлений.

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Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija