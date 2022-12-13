Генерал армии Литвы Рупшис призвал не отправлять на Украину много танков

Вальдемарас Рупшис оценил обороноспособности стран НАТО.

В Литве заявили о том, что поставки танков киевскому режиму со стороны стран НАТО ограничены необходимостью обучать украинских военнослужащих, так как именно этот личный состав будет использовать тяжелую технику на поле боя. Соответствующее заявление в эфире местного национального радио сделал командующий армией прибалтийского государства Вальдемарас Рупшис. Эксперт оценил возможность оборонных поставок для ВСУ со стороны Запада.

Первая помощь Украине танками не может быть большой, так как подобной техники на вооружении ее армии нет. Необходимо обучиться воевать на ней. Тогда может быть поставлено больше танков. Вальдемарас Рупшис, военный из Литвы

Командующий армией Литвы добавил, что объем поставок Украине также ограничивается необходимостью стран Североатлантического военного альянса обеспечивать собственную безопасность и национальной безопасности стран-участниц блока. Вальдемарас Рупшис уверен, что каждое государство НАТО обладает собственными платами по оборонноспособности, поэтому отправка военных пакетов ВСУ возможна лишь в допустимых рамках по рискам.

Президент Литвы заявил о сохранении единства Европы на фоне украинского кризиса.

Фото и видео: YouTube / Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija