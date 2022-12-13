Президент Литвы заявил о сохранении единства Европы на фоне украинского кризиса

Гитанас Науседа оценил введенные против РФ санкционные пакеты ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о сохранении единства европейского региона на фоне украинского кризиса в его западной санкционной антироссийской политике. Соответствующее заявление глава прибалтийского государства сделал в ходе выступления на Давосском экономическом форуме. Политик принял участие в дискуссии по теме "В защиту Европы". Гитанас Науседа рассказал, что страны-члены Евросоюза успели принять девять пакетов с ограничениями и запретами в отношении Москвы из-за действий Вооруженных сил России на Украине.

Несмотря на то, что мы сталкивались со сложными ситуациями, Европа сохранила единство...По некоторым пакетам приходилось делать исключения из-за специфики стран-членов Гитанас Науседа, глава Литвы

Гитанас Науседа добавил, что единство регионального содружества является эффективной структурой. Он добавил, что страны способны принимать действенные решения совместно. Речь не идет о таком альянсе, которое ничего не дает государствам, принимающей в нем участие. Он призвал западных коллег наращивать военную поддержку киевского режима. По словам президента Литвы, если это удастся сделать, то ждать победы ВСУ и киевского режима "долго не потребуется".

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Фото и видео: YouTube / DW News