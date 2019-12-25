Литературный фестиваль "Курорт" пройдет в Комарово

Фестиваль-прогулка подразумевает серию лекций, бесед, экскурсий и семинаров с участием множества спикеров.

В эту субботу, 11 сентября, в Доме писателей Комарово пройдет литературный фестиваль "Курорт", организованный Центром Вознесенского совместно с комаровским культурным и гастрономическим проектом "Ларисочная".

Организаторы попытались картографировать современную литературу и искусство через Дома писателей по всей России и создать единую инфраструктурную сеть для молодых поэтов и писателей. В этом году фестиваль пройдет первый раз, а Центр планирует сделать его ежегодным событием.

Мы заинтересованы в развитии и переоткрытии Домов писателей по всей стране. Нам хотелось бы создать некую единую рабочую сеть обмена и инфраструктурного развития. Надеемся, что Центр выполнит эту непростую задачу и приглашаем вас на фестиваль в Комарово, который станет первым шагом на пути реализации нашей цели. Ольга Варцева, директор Центра Вознесенского

В программе запланировали беседы, лекции, экскурсии по территории и выставка галереи "Стыд". Фестиваль завершится концертом "Лучшие хиты разных лет" Михаила Феничева. Также в рамках "Курорта" состоится вручение Премии Аркадия Драгомощенко — ежегодной премии для молодых поэтов, которая в этом году будет вручена в седьмой раз.

Ранее мы писали, что Борис Пиотровский прокомментировал задержания на фестивале "День Д".

Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля