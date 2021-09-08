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За 2023 год в Петербурге планируют заменить 2399 лифтов
Сегодня, 16:20
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

За 2023 год в Петербурге планируют заменить 2399 лифтов

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До 2025 года 10% лифового оборудования в Северной столице намерены заменить или модернизировать в городе требовало 10% лифтового оборудования. Это число равно примерно 7–8 тыс. лифтов, особенно в кварталах 1980–1990-х гг. Об  этом пишет Spb.aif.ru.

За текущий год замене подлежат 2399 лифтов. На эти нужды выделено 6 млрд рублей. Работы ещё более чем по 600 объектам уже завершены или находятся в высокой степени готовности. Наконец, до конца 2025 года в городе будет заменено более 7 тыс.  подъёмников.

Фото: Pxhere

Теги: лифты, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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