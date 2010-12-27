Лидер дальнобойщиков Петербурга задержан за попытку организации протестного автодвижения

Андрея Бажутина обвиняют в попытке проведения автопротеста по Невскому проспекту.

Одного из лидеров движения дальнобойщиков задержали на территории спецприемника на Захарьевской улице. Едва освободившись после прошлого задержания, Андрей Бажутин так и не смог уйти.

Оперативники остановили мужчину 26 декабря. В настоящее время петербуржец находится в 78 отделении полиции. Мужчине вменяют организацию протестного автопробега, который так и не состоялся 15 апреля. По информации оперативников, машины должны были проехать по Невском проспекту до Дворцовой площади. Однако, транспорт остановили на выезде из лагеря на Московском шоссе.

Напомним, что 12 декабря Бажутин с коллегой также были задержаны. Они обвинялись в вождении без прав. Повышенное внимание со стороны правоохранительных органов активист связывает с проведением митингов против системы “Платон”, которые он организовывал.