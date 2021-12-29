Геннадий Зюганов будет в больнице 2-3 дня.

Пресс-секретарь российского депутата Геннадия Зюганова рассказал журналистам о том, что лидера КПРФ госпитализировали для профилактики. Такое заявление Александр Ющенко сделал вечером 11 февраля. Специалист добавил, что политик отправился в больницу на несколько дней по рекомендации лечащего доктора.

Чтобы исключить разного рода риски, с учетом того, что многие во фракции болеют и находятся на самоизоляции (он с многими контактировал), он …получил вчера рекомендацию пройти профилактику. Александр Ющенко "РИА Новостям"

Александр Ющенко подчеркнул, что глава КПРФ в настоящее время находится в той же клинике, в которой наблюдается постоянно. Пациент сдал все необходимые тесты, включая ПЦР-тест на COVID-19. Депутат Московской городской думы и внук Зюганова Леонид объяснил прессе, что его дед каждый год проходит плановое медицинское обследование. Оно длится с февраля по апрель.

Минздрав назвал состояние заразившегося COVID-19 лидера ЛДПР Жириновского стабильным.

Фото: Вконтакте / Геннадий Зюганов

