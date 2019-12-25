  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лежачий больной подорвался на гранате в Ленобласти
Сегодня, 11:17
234
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Лежачий больной подорвался на гранате в Ленобласти

0 0

По предварительным данным Следкома, отец попросил 35-летнего сына выдернуть чеку и выйти из комнаты.

Во Всеволожском районе Ленобласти выясняются причины взрыва, в результате которого погиб лежачий больной. Об этом стало известно Piter.tv.

Около полудня 19 июня в полицию поступило сообщение о взрыве в деревне Токкари. В одном из домов был обнаружен труп 62-летнего петербуржца с телесными повреждениями, характерными для разрыва гранаты. Тело направили в морг для установления причины смерти.

Со слов жены, пенсионер являлся тяжёлым лежачим больным. С места происшествия изъяты фрагменты гранаты, незарегистрированные гладкоствольное самозарядное ружьё и обрез. По предварительным данным Следкома, отец попросил 35-летнего сына выдернуть чеку и выйти из комнаты. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: больной, граната
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии