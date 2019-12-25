Ранее правительство было сформировано правым блоком.

Левоцентристы вернутся к власти в Норвегии после восьмилетнего перерыва. Об этом рассказали местные журналисты. В СМИ прокомментировали предварительные результаты парламентских выборов в стране. С перевесом победу одерживает оппозиционная Рабочая партия. Члены движения смогут сформировать собственное правительство на четыре года. Ранее (с 2013 года) страной руководил правый блок - партия "Хёйре" во главе с Эрной Сульберг.

Левоцентристы получили 100 мандатов из 169 в законодательном органе Норвегии. Рабочая партия набирает 26,3% голосов избирателей, на второй позиции идет "Хёйре" с 20,5%, на третьем - оппозиционная Партия центра с 13,6%. Партия "зеленых" активистов набрала 3,8% поддержки, а "Партия прогресса", Социалистическая левая партия и "Красные" - по 11,7%, 7,5% и 4,7% соответственно.

Напомним, что норвежская "Хёйре" потеряет сразу девять мандатов в новом составе парламента. На втором месте по "убыткам" находится Партия прогресса, лишившаяся шести мандатов.

Горизбирком Петербурга попросил СК провести проверку после сообщения о возможных "каруселях" на выборах.

Фото: Pixabay.com