Лев Лурье: "Довлатов был человек не светский"

В эту субботу в Петербурге прошел праздник, посвященный писателю Сергею Довлатову. Историк Лев Лурье презентовал доработанное третье издание путеводителя «Ленинград Довлатова». Первая книга вышла в 2016 году, к 75-летию со дня рождения писателя, и мгновенно разошлась, как и следующая.

Этот путеводитель о Ленинграде 1944-1978 годов. Аннотированный перечень адресов, где жил Довлатов, квартир его друзей, учебных заведений, в которых он учился, учреждений, где работал. Обзор городской инфраструктуры того времени: магазинов, кинотеатров, ресторанов, рюмочных, книжных лавок. Новое издание дополнено рассказами о том, что в эти годы происходило в важнейших культурных институциях.

Лев Лурье рассказал каналу о знакомстве с творчеством Сергея Довлатова:

«Я узнал о Довлатове довольное поздно, потому что его в России не публиковали. В середине 1980-х годов по радио «Свобода» начали читать его рассказы, что-то из его книжек начали привозить с Запада тайком, и к концу 1980-х годов я понял, что я получаю невероятное удовольствие от творчества Довлатова, замечательный писатель».

«День Д»- это праздник, который отмечают с размахом в Петербурге уже второй год подряд. Историк поделился идеей создания фестиваля:

«Когда я работал на «Пятом канале», мы сняли фильм о Довлатове. Затем из фильма вышла книга, и одновременно с книгой произошел новый праздник, который я придумал, «День Д». Книгу раскупили, и поэтому вышло второе, а сейчас третье издание».

«Довлатов был человек не светский: он не ходил в театр, почти не ходил в кино, не бывал в филармонии, не посещал футбольных матчей»-, рассказал Лев Лурье.

Надеемся, что третье издание книги будет не последним. Благодаря современникам Сергея Донатовича появилось еще несколько точек на маршруте «Ленинград Довлатова», которые необходимо посетить каждому петербуржцу.

Видео и фото - PiterTV

Юлия Хлебникова, Пётр Кудряшов