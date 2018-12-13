Летом начнет курсировать туристический арктический поезд

Первых пассажиров спецпоезд встретит в начале июня.

В России запускается новый арктический поезд для иностранных туристов. Об этом сообщает издание

Первых пассажиров спецпоезд встретит в начале июня. Он начнет движение в Петербурге и проедет до Осло. За 11 дней туристы увидят 4 российских города и 2 норвежских. На территории нашей страны они посетят Кижи и Соловки. В первом рейсе проедут 90 пассажиров из 7 европейских и скандинавских стран.

Организаторы отмечают: в России и в Норвегии есть высокий спрос на такие путешествия. Ими уже получены заявки на 2 года от граждан европейских, скандинавских стран, Австралии и США.

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