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Летом начнет курсировать туристический арктический поезд

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Первых пассажиров спецпоезд встретит в начале июня.

В России запускается новый арктический поезд для иностранных туристов. Об этом сообщает издание 

Первых пассажиров спецпоезд встретит в начале июня. Он начнет движение в Петербурге и проедет до Осло. За 11 дней туристы увидят 4 российских города и 2  норвежских. На территории нашей страны они посетят Кижи и Соловки.  В первом рейсе проедут 90 пассажиров из 7 европейских и скандинавских стран.

Организаторы отмечают: в России и в Норвегии есть высокий спрос на такие путешествия. Ими уже получены заявки на 2 года от граждан европейских, скандинавских стран, Австралии и США.

Видео: 

Теги: новый поезд, поезд, спб - осло
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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