Летом Петербург ждет нашествие комаров

Роспотребнадзор старается с ними бороться, чтобы не допустить вспышек малярии. Для этого озера, где комары откладывают больше всего личинок, обрабатывают специальными средствами.

В Петербурге и окрестностях сложилась благоприятная среда для существования комаров – снежная зима, нежаркая весна, проливные дожди. Из-за таких условий вода в болотах и лужах высохнет не скоро, комары там будут успешно размножаться. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал энтомолог Алексей Харин.

В холодное лето в Ленобласти обычно вырастают два поколения комаров, в жаркое – три. Роспотребнадзор старается с ними бороться, чтобы не допустить вспышек малярии. Для этого озера, где комары откладывают больше всего личинок, обрабатывают специальными средствами. При этом таких озер не так много, так как комары избегают мест, где живут стрекозы и водяные жуки. А вот лужами комары не брезгуют, в отличие от стрекоз.

В мае городские энтомологи начинают готовить к сезону территории детских лагерей, затем наступит очередь парков.

В прошлом году ученые из США выяснили, как комары отличают вкус крови от вкуса нектара.

Фото: pixabay