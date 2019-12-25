Летом 2021 года в Петербурге могут разрешить употреблять алкоголь на улице

При этом изначально в документе о подготовке к Евро-2020 был пункт об обязательной продаже пива на стадионе.

Во время финального турнира Евро-2020, который пройдет летом 2021 в 12 городах Европы, включая Петербург, на улицах Северной столицы могут разрешить употреблять алкоголь.

При этом изначально в документе о подготовке к Евро-2020 был пункт об обязательной продаже пива на стадионе, такое требование выдвигал УЕФА. В новой версии документа говорится о том, что приобретать алкоголь будет возможно везде, кроме мест массового скопления людей, транспорта, вблизи школ и военных объектов.

Евро-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Фото: FIFA.com