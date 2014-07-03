Лепс полностью возместил ущерб пострадавшему в драке с ним петербуржцу

Уголовное дело в отношении певца предположительно прекратят в связи с примирением сторон.

Певец Григорий Лепс возвестил моральный и материальный ущерб петербуржцу, который пострадал в драке с ним. Таким образом, уголовное дело в отношении артиста предположительно прекратят. Об этом телеканалу "360" сообщил адвокат пострадавшего Евгений Хейфец.

Сегодня в управление дознания подали заявление с просьбой прекратить уголовное преследование в связи с примирением сторон. Евгений Хейфец, адвокат

На вопрос о компенсации петербуржцу Хейфец дал положительный ответ, но без уточнений.

Напомним, что Лепс стал фигурантом дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью в начале месяца. После концерта певец отправился в бар на Московском проспекте, где и произошла драка. Персонал заведения указывает, что первым потасовку с Лепсом и его охранниками начал сам петербуржец. В результате инцидента он получил перелом носа.

Ранее мы сообщили о том, что в Екатеринбурге из-за столика в кафе произошла драка со стрельбой.

Фото: РИА Новости / Виктор Толочко