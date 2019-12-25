Эксперт считает, что коронавирусная инфекция уйдет из страны не раньше конца лета.

Лео Бокерия спрогнозировал завершение эпидемии коронавируса. Об этом президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева рассказал журналистам "РИА Новостей". Академик РАН рассказал о возможных сроках победы ученых над распространением COVID-19. По словам специалиста, инфекция покинет Россию ближе к концу лета 2020 года.

Напомним, что ранее главный внештатный инфекционист управделами президента Георгий Сапронов рассказал, что лето жители страны будут проводить "вместе с этой болезнью". Также в победе медицины над коронавирусом летом текущего года усомнился глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.

Сроков на получение результатов анализов на коронавирус нет.