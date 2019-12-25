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Леноблизбирком напечатает более 1 миллиона бюллетеней к голосованию на губернаторских осенних выборах
Сегодня, 20:47
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lizapoluda

Леноблизбирком напечатает более 1 миллиона бюллетеней к голосованию на губернаторских осенних выборах

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В голосовании по месту пребывания примут участие уже 835 человек.

К выборам губернатора Ленинградской области, которые пройдут с 11 по 13 сентября, изготовят 1 миллион 164 тысячи бюллетеней. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. 

Напомним, что первые два дня голосование будет вестись досрочно. В общей сложности на территории Ленинградской области будут доступны 995 избирательных участков по месту жительства и временного пребывания. 

Для того, чтобы проголосовать вдали от дома, нужно подать заявление в ТИК или МФЦ до 8 сентября. Информацию также можно отправить в электронном виде через портал "Госуслуги". Подобным образом уже поступили 835 граждан. 

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обратиться, воспользовавшись горячей линией Леноблизбиркома по телефонам: 492-96-51, 492-29-72. 

Ранее мы рассказали о том, что Леноблибирком получит КОИБы на 8,8 миллионов рублей.

Фото: Пресс-служба МЧС Ленинградской области 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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