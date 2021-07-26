  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Юношеская сборная горнолыжников из Ленобласти заняла 2 место на всероссийских соревнованиях
Сегодня, 15:39
157
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Юношеская сборная горнолыжников из Ленобласти заняла 2 место на всероссийских соревнованиях

0 0

В возрастной категории 12-13 лет команда горнолыжников Ленинградской области в общекомандном зачёте заняла 3 место.

Юношеская сборная горнолыжников из Ленинградской области 14-15 лет заняла 2 место в общекомандном зачёте на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту на "Приз мастера спорта Р. Шайхлисламова". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В возрастной категории 12-13 лет команда горнолыжников Ленинградской области в общекомандном зачёте заняла 3 место. Одним из самых результативных спортсменов 47 региона стал Глеб Романюк из Всеволожского района. 

В личных зачетах спортсменка Мария Колготина завоевала бронзовую медаль в дисциплине "супер-гигант", а Глеб Романюк одержал победу в дисциплине "слалом-гигант". 

Соперниками ленинградцев на соревнованиях в Республике Башкортостан стали спортсмены из 24 регионов России.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: горнолыжный спорт, соревнования
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии