Юношеская сборная горнолыжников из Ленобласти заняла 2 место на всероссийских соревнованиях

В возрастной категории 12-13 лет команда горнолыжников Ленинградской области в общекомандном зачёте заняла 3 место.

Юношеская сборная горнолыжников из Ленинградской области 14-15 лет заняла 2 место в общекомандном зачёте на всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту на "Приз мастера спорта Р. Шайхлисламова". Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В возрастной категории 12-13 лет команда горнолыжников Ленинградской области в общекомандном зачёте заняла 3 место. Одним из самых результативных спортсменов 47 региона стал Глеб Романюк из Всеволожского района.

В личных зачетах спортсменка Мария Колготина завоевала бронзовую медаль в дисциплине "супер-гигант", а Глеб Романюк одержал победу в дисциплине "слалом-гигант".

Соперниками ленинградцев на соревнованиях в Республике Башкортостан стали спортсмены из 24 регионов России.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти