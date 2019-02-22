Ленобласть выделит 5 млн рублей на фуршет с коньяком и фарфоровой посудой

Фуршеты должны проводиться по заявке в течение 2021 года.

Весь следующий год властям Ленобласти не надо будет заботиться о готовке на праздники. По их требованию будет приезжать стол, сервированный фарфором с ассорти. Информация о поиске соответствующего подрядчика опубликована на сайте госзакупок.

Уже 28 ноября будут рассмотрены вторые части заявок на участие в конкурсе по организации выездного питания. Начальная цена – 5 миллионов рублей. Деньги выделят из областного бюджета.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит организовывать кофе-брейки и фуршеты по заявке. Мероприятия будут проходить как на территории Ленобласти, так и в Петербурге. Столы должны сервировать фарфоровой или фаянсовой посудой, хрустальными или стеклянными бокалами, в качестве украшения – живые цветы. Наливать на аперитив должны вино, на дижестив – коньяк и водку. Горячие блюда обязательны. Контракт заключается на весь 2021 год.

Коррупция в госзакупках: как работает метод занижения значимости ценового критерия?

Фото: pixabay