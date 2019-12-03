В 2021 году Ленобласть и Нормандия заключат соглашение о партнерстве

В следующем году два города-побратима из регионов будут праздновать 30-летие сотрудничества.

В 2021 году Ленобласть заключит соглашение о партнерстве с регионом Нормандия в экономической, социальной, культурной и спортивной сферах. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, 15 декабря губернатор Александр Дрозденко и новый Генеральный консул Французской Республики в Петербурге Паскаль Сливански обсудили совместные проекты и планы на будущий год.

Дрозденко выразил надежду, что французские компании-партнеры продолжат развиваться, несмотря на кризис и ограничения, и взаимодействовать с Ленобластью. Губернатор напомнил, что стороны эффективно работают друг с другом в рамках бизнес-проектов, которые ведутся в области, в цифровом документообороте и выставочной деятельности, над которыми трудятся ленинградские и французские архивы. Кроме того, в 2021 году Тихвин и Эрувиль Сен-Клер региона Нормандия будут праздновать 30-летие побратимских отношений, в ходе которого обменяются подарочными спектаклями, музыкальными фестивалями, а также учащимися музыкальных школ.

В планах у Ленобласти также презентация информационного тура о туристическом потенциале региона и биржа деловых контактов для французских компаний, которая состоится в сентябре 2021 года на третьем Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF 2021.

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Фото: пресс-служба областного правительства