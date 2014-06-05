Ленобласть упростила догазификацию

Заявки можно подать несколькими способами.

Ленинградская область упростила согласование земляных работ при строительстве газопроводов к участкам ленинградцев. Об этом сообщили в региональной администрации.

В Ленобласти уже обеспечена техническая возможность для подключения 56 тысяч частных домов, уже заключено 30742 договора, газопроводы подведены к 21 290 участкам жителей.

Регион принял важное решение, которое ускорило проведение земляных работ в рамках программы догазификации. В таком формате уже работают 135 администраций муниципальных образований. Сергей Морозов, председатель комитета по ТЭК Ленинградской области

Заявки на догазификацию можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте "Газпром газораспределение Ленинградская область" (www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте "Госуслуги".

Фото: администрация Ленобласти