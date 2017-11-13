Отголоски 90-х: Ленобласть находится в числе лидеров по количеству больных СПИДом

Основные носители ВИЧ-инфекции — люди в возрасте 30-45 лет.

Ленинградская область вошла в число лидеров по количеству больных СПИДом. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала главный санитарный врач России Анна Попова.

Лидируют Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Самарская, Оренбургская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ленинградская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская области. Анна Попова

По словам главного санитарного врача России, именно эти регионы в 90-е годы находились на пути наркотрафика. Тогда большая часть людей заразилась через грязные шприцы. Попова отметила не случайность того, что в наши дни основная часть больных находятся в возрасте от 30 до 45 лет.

Самое печальное то, что это возраст не только любви, но и активной трудовой, интеллектуальной деятельности. Эта картина не чисто российская, эта картина характерна и актуальна для всего региона Восточной Европы и Центральной Азии. Потому так важно всем вместе учиться вовремя выявлять, правильно лечить это заболевание, выстраивать полноценную жизнь с диагнозом. Анна Попова

Ранее мы рассказывали о новой разработке ученых из Питтсбурга. Они заявили, что их новая технология генного редактирования может полностью избавить человечество от ВИЧ и СПИД.

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