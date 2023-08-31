Ленобласть развивает инженерное образование

В классах ребят учат по судостроительным направлениям "Компьютерное моделирование и проектирование", "Морская робототехника и судомоделизм", "Оптика лазеров", "Экономика и управление".

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил организацию инженерных классов в школе №37 Выборга. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

В 37-й школе Выборга инженерные классы были открыты в 2022 году. В 2023-м у них появился индустриальный партнер – "Выборгский судостроительный завод". Предприятие помогает классам с предпрофильной подготовкой и профильным обучением.

В Ленобласти по соглашению между региональным правительством и Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом уже открыты и работают инженерные классы в Сосновском центре образования и в 37-й школе Выборга. С сентября откроются инженерные классы в школе №4 г. Тосно.

В классах ребят учат по судостроительным направлениям "Компьютерное моделирование и проектирование", "Морская робототехника и судомоделизм", "Оптика лазеров", "Экономика и управление".

Фото и видео: администрация Ленобласти