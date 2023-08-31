Ленобласть развивает инженерное образование

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев оценил организацию инженерных классов в школе №37 Выборга. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.
В 37-й школе Выборга инженерные классы были открыты в 2022 году. В 2023-м у них появился индустриальный партнер – "Выборгский судостроительный завод". Предприятие помогает классам с предпрофильной подготовкой и профильным обучением.
В Ленобласти по соглашению между региональным правительством и Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом уже открыты и работают инженерные классы в Сосновском центре образования и в 37-й школе Выборга. С сентября откроются инженерные классы в школе №4 г. Тосно.
В классах ребят учат по судостроительным направлениям "Компьютерное моделирование и проектирование", "Морская робототехника и судомоделизм", "Оптика лазеров", "Экономика и управление".
Фото и видео: администрация Ленобласти
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