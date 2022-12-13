Ленобласть расширяет помощь безработным в переобучении

Обучать новым профессиям безработных теперь смогут НКО и индивидуальные предприниматели.

Ленинградская область расширяет помощь безработным в переобучении. Обучать новым профессиям безработных теперь смогут НКО и индивидуальные предприниматели. Об этом сообщила региональная администрация.

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление, которым расширяются возможности социального заказа в части образовательных программ. Из областного бюджета на данные цели будут выделяться субсидии НКО или ИП, у которых есть лицензии на осуществление профессионального обучения или дополнительного профессионального образования. Также они должны быть включены в реестр участников социальной программы.

С начала 2023 года служба занятости Ленинградской области организует профессиональное обучение и повышение квалификации безработных граждан с использованием социальных сертификатов.

Продолжительность обучения – от 72 до 500 часов в зависимости от образовательной программы. Занятия будут проходить очно.

Средняя стоимость обучения по социальному сертификату – около 30 тысяч рублей.

Фото: администрация Ленобласти