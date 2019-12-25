Ленобласть проведет капремонт участка дороги «Комсомольское – Приозерск»

На проект выделено 77,36 млн рублей.

В Ленинградской области планируется провести капитальный ремонт участка автодороги регионального значения "Комсомольское – Приозерск". Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа региона.

Длина участка в Приозерском районе, где пройдут работы, составляет немногим более 2,5километров (км 56+768 - км 59+268).

На них из областного бюджета выделяется 77,36 миллиона рублей. Планируемый срок завершения ремонта – 5 декабря 2022 года.

Как сообщало ранее Piter.tv, развязку с КАД в западном Мурино откроют к 10 сентября.

Фото: lenobl.ru