В поселке Цвелодубово запустили модульную станцию для очистки питьевой воды

До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод.

В Ленинградской области новая модульная станция водоподготовки начала очищать питьевую воду в поселке Цвелодубово. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Региональная программа по повышению качества питьевой воды для жителей Ленобласти реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал на встрече с губернатором 47 региона Александром Дрозденко в 2020 году. За два года в регионе установлено больше 35 станций для очистки питьевой воды и 3 – для очистки стоков, построено более 30 тысяч метров новых сетей водоснабжения, отремонтировано более 50 тысяч метров существующих сетей.

Были построены ключевые объекты водоснабжения в Никольском, Раздолье, Ульяновке, Торошковичах.

В Цвелодубово станция улучшила качество водоснабжения для жителей поселка. Индивидуально под химический состав природной воды настраивается технологическое оборудование каждой станции. Срок эксплуатации объекта составляет не менее 30 лет.

До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод.

Также в пяти районах Ленинградской области в 2023 году начнутся ремонты мостов.

Фото и видео: администрация Ленобласти