Многодетным семьям будут выделяться участки.

Ленобласть помогает многодетным семьям. Инженерной и транспортной инфраструктурой до 2024 года планируется обеспечить 640 земельных участков для многодетных семей и льготных категорий граждан. На эти цели в бюджете 47 региона запланированы 550 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Необходимо пересмотреть содержание новых проектов, чтобы участки выделялись ближе к населённым пунктам. Александр Дрозденко, губернатор

Из 640 участков 263 выделены для многодетных семей. Для каждого участка будут построены и спроектированы дороги и инженерные коммуникации.

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