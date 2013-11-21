Ленобласть обновит лесопожарные технику и оборудование за 61 млн рублей

В этом году уже поступили первые пять пожарных автомобилей.

Ленинградская область планирует в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" закупить 24 единицы техники и оборудования для охраны лесов от пожаров. Стоимость оценивается в 61,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

В этом году уже поступили первые пять пожарных автомобилей. В ближайшее время будут заключены контракты на поставку остального оборудования.

За два года действия проекта 47-й регион приобрел 203 единицы специализированной техники. Это позволило модернизировать противопожарный парк почти на 70%.

Фото: Piter.tv