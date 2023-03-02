Ленобласть модернизирует молочное производство

Подписано 5 соглашений на общую сумму в 1,354 млрд рублей.

Пять соглашений по реконструкции и расширению действующих молочных хозяйств Ленобласти на общую сумму в 1,354 млрд рублей подписано на 33-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь". Об этом рассказали в администрации 47 региона.

Соглашения, подписанные на "Агроруси" в совокупности увеличат молочное производство в Ленинградской области на 16 900 тысяч тонн в год, поголовье вырастет на 2 220 голов, будет создано не менее 50 новых рабочих мест, объем инвестиций – 1,354 млрд рублей.

Например, в АО "Гатчинское" будет увеличено число поголовья коров на 100 голов, производство молока – до 1 тыс. тонн в год. Стоимость проекта – 150 млн рублей.

Фото: администрация Ленобласти