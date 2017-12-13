На региональных трассах Ленобласти засыпали незаконные съезды

Больше всего нарушение обнаружили в Тосненском и Выборском районах.

В Ленинградской области ведутся работы по ликвидации нелегальных съездов на дорогах региона. Как 20 февраля сообщили в ГКУ "Ленавтодор", ответственном за региональные дороги, больше всего нарушений было найдено и устранено в Выборгском и Тосненском районах.

Известно, что съезды были сделаны без необходимых для этого разрешений. Они представляли угрозу жизни и наносили разрушения дорожному покрытию. Главная опасность таких поворотов заключается в том, что на участках выезда отсутствуют дополнительные разгонные полосы, которые создают аварийную ситуацию.

Дорожные службы уделяют особое внимание незаконным съездам к коттеджным и дачным поселкам, а также к магазинам и придорожным кафе. Также были ликвидированы съезды для большегрузного транспорта к песчаным карьерам.

Восстановительные работы ведутся за счет организаций-нарушителей. В случае если владельцы снова восстановят съезд, на его месте ДРСУ установит усиленное металлическое барьерное ограждение.

Напомним, чтобы законно обустроить съезд, необходимо получить технические условия от ГКУ "Ленавтодор".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Испытателей мужчина попал под колеса автомобиля.