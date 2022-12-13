В полумарафоне "ЗаБег" примут участие более 700 ленинградцев

Наиболее популярная дистанция в Ленинградской области – 1 км.

Самый масштабный Всероссийский полумарафон стартует 4 июня – более 700 ленинградцев уже определились с дистанцией регионального "Забега", который пройдет в Гатчине. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Наиболее популярная дистанция в Ленинградской области – 1 км, на неё подали заявки 264 человека. На втором месте 5-километровая дистанция – её планируют преодолеть 219 человек. Пробежать 10 км хотят 160 легкоатлетов, а 21,1 км – 101 человек.

Присоединиться к забегу можно на официальном сайте полумарафона. Ленинградская область станет участником всероссийского полумарафона в третий раз.

Фото: администрация Ленобласти