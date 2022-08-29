Более 115 кубометров мусора собрали сотрудники лесного хозяйства Ленобласти в 2023 году

Всего с начала акции в апреле управлением лесами Ленобласти проведено 26 экологических субботников.

Более 115 кубометров мусора собрали сотрудники лесного хозяйства Ленинградской области в 2023 году во время Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов "Вода России". Об этом сообщила региональная администрация.

Всего с начала акции в апреле управлением лесами Ленобласти проведено 26 экологических субботников. В акции приняло участие более 400 человек: сотрудники комитета по природным ресурсам Ленинградской области, лесничеств – филиалов ЛОГКУ "Ленобллес", районных администраций, учащиеся школьных лесничеств и волонтеры. Очищено от мусора и бытовых отходов более 23 км берегов и территорий возле водных объектов лесного фонда региона.

Принять участие в очистке лесных территорий, берегов водных объектов может любой желающий. Уточнить информацию о датах и месте проведения планируемых субботников на территории лесного фонда можно в лесничествах – филиалах ЛОГКУ "Ленобллес".

Фото: администрация Ленобласти