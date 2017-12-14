  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:39
121
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ленивцы переехали в летние вольеры в Ленинградском зоопарке

0 0

В открытом вольере ленивцев очень уютно и хорошо: пол с густым свежим газоном, деревья и канаты для лазания и, разумеется, укромные уголки и домики, чтобы отдохнуть.

Стало известно, что в Ленинградском зоопарке ленивцы переехали в летние вольеры. Об этом рассказали в телеграм-канале зверинца. 

Двупалые ленивцы Ирвин, Кузя, Соня и малыш сегодня, 15 июня, перебрались в свои просторные летние апартаменты. Сотрудники рассказывают, что отказываться от угощения неспешные питомцы не стали, а значит с переездом справились на ура. 

В открытом вольере ленивцев очень уютно и хорошо: пол с густым свежим газоном, деревья и канаты для лазания и, разумеется, укромные уголки и домики, чтобы отдохнуть. Кузя и Ирвин живут вдвоём, а через стенку – новоиспечённая мать Соня со своим крохой. Это первое лето в жизни детёныша и его первый выезд в "дачный" домик "ленивого" семейства.

Ранее в Ленинградском зоопарке рассказали о буйном нраве бурой коровы Сахаи. Имя коровы переводится как "якутка".

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк
 

 

Теги: вольеры, ленивцы, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии