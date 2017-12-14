Ленивцы переехали в летние вольеры в Ленинградском зоопарке

В открытом вольере ленивцев очень уютно и хорошо: пол с густым свежим газоном, деревья и канаты для лазания и, разумеется, укромные уголки и домики, чтобы отдохнуть.

Стало известно, что в Ленинградском зоопарке ленивцы переехали в летние вольеры. Об этом рассказали в телеграм-канале зверинца.

Двупалые ленивцы Ирвин, Кузя, Соня и малыш сегодня, 15 июня, перебрались в свои просторные летние апартаменты. Сотрудники рассказывают, что отказываться от угощения неспешные питомцы не стали, а значит с переездом справились на ура.

В открытом вольере ленивцев очень уютно и хорошо: пол с густым свежим газоном, деревья и канаты для лазания и, разумеется, укромные уголки и домики, чтобы отдохнуть. Кузя и Ирвин живут вдвоём, а через стенку – новоиспечённая мать Соня со своим крохой. Это первое лето в жизни детёныша и его первый выезд в "дачный" домик "ленивого" семейства.

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Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

