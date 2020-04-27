Ленинградский зоопарк вступил в Программу ЕАРАЗА по сохранению и разведению манулов.

Важный шаг в сохранении и разведении уникальных манулов был сделан Ленинградским зоопарком, который официально вступил в Программу ЕАРАЗА. Об этом сообщили в социальный сетях Ленинградского зоопарка.

Ленинградский зоопарк с гордостью объявил о своем новом статусе – вторым зоопарком в России, где обитает пара манулов, успешно разведшая потомство в этом году. Это событие является значимым достижением не только для самого зоопарка, но и для всего региона.

На прошлой неделе состоялась ключевая встреча представителей Ленинградского зоопарка с куратором Программы ЕАРАЗА, Михаилом Морозовым, сотрудником Московского зоопарка. В ходе встречи были согласованы основные цели и задачи сотрудничества в рамках программы:

– Создание устойчивой резервной популяции манулов в условиях неволи, что способствует сохранению вида и его разнообразию.

– Разработка и установление единых стандартов для содержания и разведения манулов в условиях зоопарков.

– Обмен опытом между различными зоопарками, позволяющий оптимизировать процессы ухода за манулами и обеспечить их благополучие.

Присоединение Ленинградского зоопарка к этой программе подчеркивает его обязательство по отношению к биологическому разнообразию планеты и поддержанию уязвимых видов.

Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк присоединился к программе по сохранению и разведению манулов.

Фото: Ленинградский зоопарк

