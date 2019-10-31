Ленинградский зоопарк показал, что делает на осенних каникулах медведица Хаарчаана

Официальный аккаунт главного зоопарка Петербурга в Instagram выложил милое видео с одной из своих питомиц. Белая медведица Хаарчаана на кадрах резвится в своем бассейне с мячом.
Осенние каникулы Хаарчааны,
– подписали видео сотрудники зоопарка
Не так давно северной хищнице подарили новые игрушки: видимо, они радуют медведицу до сих пор. Животное с удовольствием плещется в холодной воде, подбрасывая желтый мяч, забирается на каменный "берег" вольера и снова прыгает в воду вслед за игрушкой. Судя по кадрам, хищнице даже не требуется компания для веселья.
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Видео: spbzoopark / Instagram
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Вот, кого скорая зима должна обрадовать! Мы когда были в зоопарке в середине месяца, там большинство животных уже в теплых вольерах сидели, "Тропический дом" был открыт. Зато Хаарчаана продолжает плескаться, ей главное, чтобы новых игрушек было побольше)