Ленинградская область развивает возможности для речного туризма

В регионе завершено строительство пристани для круизных теплоходов и "метеоров" у Невского пятачка — места легендарных боев за оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

В регионе завершено строительство пристани для круизных теплоходов и "метеоров" у Невского пятачка — места легендарных боев за оборону Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Причал был возведён всего за полтора месяца. Работы велись по специальной щадящей технологии, обеспечивающей погружение легких свай-палов в дно Невы за счёт вибрации. Это особенно важно в местах, представляющих историческую ценность. К пристани теперь смогут швартоваться, в том числе, суда вместимостью до трёхсот пассажиров.

Через месяц будет закончена стройка причала в Киришах. Сейчас там полностью устроено основание, ведутся отделочные работы. Параллельно идёт возведение причала в новгородском селе Грузино, подрядная организация забивает сваи в дно реки Волхов.

Все три причала являются точками нового круизного туристического маршрута: Невская Дубровка — крепость Орешек — Старая Ладога — Кириши — Грузино — Великий Новгород. Ранее он был представлен управлением по транспорту Ленинградской области.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области