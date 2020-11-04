Планы по созданию новых экотроп регион представил на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве.

Ленинградская область разрабатывает шесть новых экологических маршрутов по особо охраняемым природным территориям. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

Планы по созданию новых экотроп регион представил на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Несмотря на то, что приоритетный проект "Тропа-47" достиг своих показателей – в Ленинградской области уже 47 экологических маршрутов, его продолжат развивать.

Проекты следующего года – это водные маршруты, реки и водопады. Дирекция особо охраняемых природных территорий разрабатывает маршрут-сплав по реке Охта на территории природного парка "Токсовский", маршрут по самому глубокому каньону Ленинградской области – памятника природы "Каньон реки Лава" в Кировском районе. Будет сделан новый подход к водопаду на реке Тосна памятника природы "Саблинский" и продолжение маршрута "Река Рагуша" к водопаду в Бокситогорском районе, велосипедный маршрут по берегу заказника "Кургальский" и пеший поход по бухте Желтая на побережье Финского залива.

Видео: администрация Ленобласти