Ленобласть отметилась на интерактивной Карте Вечных огней

В онлайн-режиме к ленинградской акции присоединились Смоленская, Псковская и Кировская области – сегодня на мемориалах в этих регионах России впервые зажигается Вечный огонь.

Ленинградская область отметилась на интерактивной Карте Вечных огней и Огней памяти символическим зажжением Вечного огня на мемориале "Роща пятисот" в Кингисеппе.

В онлайн-режиме к ленинградской акции присоединились Смоленская, Псковская и Кировская области – сегодня на мемориалах в этих регионах России впервые зажигается Вечный огонь.

Вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в памятной акции принял участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Сама акция "Храним огонь победы" глубоко символична. Через огонь победы, через Вечный огонь мы обеспечиваем связь поколений с нашими воинами-освободителями и теми, кто сегодня выполняет свой священный воинский долг. Александр Дрозденко

Интернет-ресурс "Храним огонь Победы" создан компанией "Газпром межрегионгаз". Он содержит информацию о 1,5 тысячах мемориалов с Вечными огнями и Огнями памяти в 66 регионах России, в том числе — в Ленинградской области.

Фото и видео: администрация Ленобласти