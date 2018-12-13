Группировка "Ленинград" выпустила свой "Кабриолет"

В новом клипе актриса Алла Михеева торопится на свадьбу со Шнуровым в своем "Мерседесе".

Группа "Ленинград" выпустила новый клип на песню "Кабриолет". Премьера ролика состоялась 28 мая на официальном ютуб-канале коллектива.

По сюжету ролика, главная героиня после бурной ночи с подругами срывается на свою свадьбу. Во время поездки ее "Мерседес" теряет боковые стекла, крышу, а сама автоледи, игнорируя всех, несется по Васильевскому острову в Солнечное через недостроенный мост. В конце она все-таки успевает под алтарь, где её уже дожидается муж в исполнении Сергея Шнурова.

Вокальную партию в песни исполняет Флорида Чантурия. Режиссером ролика выступила Анна Пармас, ранее снявшая клипы "В Питере – пить", "Экспонат", "Сиськи" и "Экстаз".

Фото: скриншот / YouTube