iD Club приглашает: лекция астролога Алексея Голоушкина "Современная астрология: мифы и реальность"

Городской образовательный проект iDClub от строительной компании EuroinvestDevelopment приглашает партнеров, клиентов и просто неравнодушных петербуржцев 22 апреля на лекцию «Современная астрология: мифы и реальность». Лекцию проведет психолог и астролог с 25-летним стажем Алексей Голоушкин.

Об астрологии часто судят по бульварным гороскопам, которые можно встретить на различных сайтах и в развлекательных СМИ. На самом деле, астрология, будучи символическим языком по сути, по задачам близка к психологии, так как помогает людям решать их жизненные проблемы. Кроме этого, астрология позволяет немного предвосхитить будущее с помощью различных прогностических техник.

На лекции Алексей Голоушкин расскажет про старинную и современную астрологию, поделится своим видением, кто такие астрологи на самом деле, чем они занимаются, какие задачи решают, и на сколько профессиональная астрология отличается от обыденных представлений о ней.

Ведущий: Алексей Голоушкин имеет два высших образования, практикует астрологию с 1992г., преподает в нескольких астрологических учебных заведениях Санкт-Петербурга, активно консультирует. Он является автором таких книг как "Астрономия для астрологов", "Аргументы против астрологи и почему они не работают".

Участие в лекции бесплатное. Количество мест ограничено!

Регистрация: Желающим принять участие в мероприятии нужно заранее зарегистрироваться в разделе iDClub на сайте idmurino.ru/idclub/ по промокоду #IDPITERTV и подписаться на группу iD Мурино. Среди зарегистрировавшихся в группе ВКонтакте 19 апреля в 19:00 будет проведен конкурс. Несколько человек, выбранные случайным образом, получат приглашение с указанием времени и точки сбора.

Для справки:

iD Club — городской образовательный проект компании Euroinvest Development. Куратор клуба – Валентина Орлова, председатель Всемирного клуба петербуржцев. Каждый месяц его участников приглашают на бесплатные лекции, экскурсии, мастер-классы и другие интерактивные форматы от ведущих экспертов из разных областей: фитнес, дизайн, урбанистика, кино, психология. Следить за актуальным расписанием можно на сайте: www.idmurino.ru или по подписке во ВКонтакте.

Компания Euroinvest Development реализует масштабную программу создания жилья инновационного формата. На данный момент строится несколько комплексов в Ленобласти: iD Мурино и iD Кудрово. В каждом будет обустроено клубное пространство площадью более 100 м² с мебелью, диванами, стеллажами, проектором и даже детской зоной. Здесь можно пообщаться с соседями, поработать в тишине и даже организовать праздник.

Фото: организаторы