Лекция "Чему и как учить детей сегодня?"

Пройдёт лекция в культурно-образовательном пространстве "Охта Lab".

Любопытство ребёнка - это важнейший процесс, который важно не загубить и продолжать подпитывать. Часто школа гасит интерес подрастающего поколения к получению новых знаний, поэтому главенствующую роль должны занимать родители. Именно они должны помочь своему чаду раскрыть внутренний потенциал, показать широкий спектр возможностей окружающего мира и предоставить возможность попробовать различные виды мыслительной, продуктивной деятельности.

Лектор Ирина Александровна Белоус, автор образовательного проекта "Философия для детей", преподаватель, расскажет, как помочь ребёнку самореализоваться в условиях современного темпа жизни, как развить у подрастающего поколения интерес к знаниям и чему же учить детей: мировоззрению или сумме знаний и фактов?

Адрес: Брантовская дорога, 3, ТРЦ "Охта Молл", м. Новочеркасская

Вход свободный

Возрастное ограничение: 16+

Фото: pixabay