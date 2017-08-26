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Лекция "Чему и как учить детей сегодня?"
Сегодня, 19:00
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Lolita.Dubovik98

Лекция "Чему и как учить детей сегодня?"

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Пройдёт лекция в культурно-образовательном пространстве "Охта Lab".

Любопытство ребёнка - это важнейший процесс, который важно не загубить и продолжать подпитывать. Часто школа гасит интерес подрастающего поколения к получению новых знаний, поэтому главенствующую роль должны занимать родители. Именно они должны помочь своему чаду раскрыть внутренний потенциал, показать широкий спектр возможностей окружающего мира и предоставить возможность попробовать различные виды мыслительной, продуктивной деятельности. 

Лектор Ирина Александровна Белоус, автор образовательного проекта "Философия для детей", преподаватель, расскажет, как помочь ребёнку самореализоваться в условиях современного темпа жизни, как развить у подрастающего поколения интерес к знаниям и чему же учить детей: мировоззрению или сумме знаний и фактов? 

Адрес: Брантовская дорога, 3, ТРЦ "Охта Молл", м. Новочеркасская

Вход свободный

Возрастное ограничение: 16+

Фото: pixabay

Теги: куда сходить в петербурге, охта лаб
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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