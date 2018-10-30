Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Выборг
Сегодня, 20:03
0
michusiris
290
Код вставки плеера

Лекция: Баир Иринчеев о сражении при Тали-Ихантала

0
 
 

Известный историк и автор нескольких книг, посвященных советско-финской войне рассказывает о сражении при поселке Тали-Ихантала, случившемся в 1944 году.

Сражение при Тали-Ихантала преподносится финской стороной как величайшая оборонительная победа финской армии, которая спасла Скандинавию от завоевания Советским Союзом. Финские историки также утверждают, что это была крупнейшая битва в истории Скандинавии. Так ли это? Действительно ли Сталин планировал завоевать всю Скандинавию? Какие цели и задачи ставили перед собой советские командующие в этом сражении? Как историки оценивают потери сторон? На вопросы отвечает известный историк и исследователь советско-финской войны, директор Военного музея Карельского перешейка в Выборге Баир Иринчеев.

Видео: Piter.TV

Теги: баир иринчеев , вмкп , выборг , лекция , полная лекция
Категории: Выборг

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5