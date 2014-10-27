Девушка чудом избежала серьезных травм в страшной аварии на КАД

На кольцевой в районе Мурино произошла серьезная авария. Водителю серьезно пострадавшей машины чудом удалось избежать повреждений.

Около полудня на кольцевой автодороге произошла авария с участием трех автомобилей. Как рассказывает один из участников группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", сначала столкнулись Skoda и другая машина. Водители дожидались ГАИ. В этот момент них на скорости влетела BMW. От удара машину-участника первого ДТП смяло в комок. К счастью, девушка-водитель в этот момент находилась вне салона. Так что ей удалось избежать серьезных травм.

На место ЧП прилетал вертолет и работала скорая помощь. Однако данных о пострадавших в результате аварии нет.

Машины затруднили движение на проезжей части. В районе собралась небольшая пробка. Сейчас поврежденные автомобили увозят эвакуаторы.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург