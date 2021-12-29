Легковушку развернуло поперек дороги во время лобового ДТП под Зеленогорском

Утром 10 февраля в Курортном районе Петербурга произошло лобовое столкновение двух легковушек. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Дорогу не поделили Lada Granta и Suzuki Vitara. Машины врезались лоб в лоб на Пухтоловской дороге перед развилкой Решетниково-Рощино. После удара одну из машин развернуло поперек дороги. Можно увидеть сильно смятый капот автомобиля.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее мы писали, что водитель фуры пострадал в массовом ДТП на трассе "Нева".
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Олег Суворов
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