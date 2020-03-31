Легкомоторный самолет упал в реку в Ивановской области

Пострадавших в результате ЧП не выявлено.

Самодельный легкомоторный самолет упал в реку Харинка в Ивановской области. Об этом информирует агентство ТАСС со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС по области.

Инцидент произошел в деревне Горино. По данным СМИ, пилот воздушного судна не пострадал, разлива топлива не было выявлено. После крушения пилот скрылся с места происшествия. Его личность удалось установить. По его словам, ему пришлось покинуть место ЧП, чтобы сообщить по телефону о случившемся.

Предварительная причина: производился тестовый полет, при которой после взлета у самолета пропала воздушная тяга. из сообщения ГУ МЧС по Ивановской области

По факту ЧП прокуратура организовала проверку. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье нарушения правил полетов.

Ранее мы сообщали, что дело о жесткой посадке Ан-28 в Томской области поставили на контроль центрального аппарата СК.

Фото: ВК/Подслушано l Иваново, Telegram/Life Shot