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Петербургский легкоатлет планирует добежать до Владивостока в апреле
Сегодня, 18:53
89
smirenny

Петербургский легкоатлет планирует добежать до Владивостока в апреле

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До конца марафона осталось 1,5 тысячи километров.

Петербургский легкоатлет Максим Егоров почти завершил свой экстремальный марафон. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Спортсмен отправился из Петербурга во Владивосток минувшей зимой, он преодолел уже 8,5 тысяч километров. Изначально Егоров планировал преодолеть маршрут максимум за восемь месяцев, но пандемия коронавируса и другие обстоятельства помешали, из-за чего легкоатлет до сих пор в пути. 

Егоров рассказал, что последние недели он просидел в гостинице, потому что было очень холодно. Путешественник приостанавливает забег, если температура воздуха падает до -26 градусов.

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Фото: Pixabay

Теги: бежит из петербурга во владивосток, марафон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Минус
esminarin
Сегодня 20:10

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

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