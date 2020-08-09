Петербургский легкоатлет планирует добежать до Владивостока в апреле

Петербургский легкоатлет Максим Егоров почти завершил свой экстремальный марафон. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Спортсмен отправился из Петербурга во Владивосток минувшей зимой, он преодолел уже 8,5 тысяч километров. Изначально Егоров планировал преодолеть маршрут максимум за восемь месяцев, но пандемия коронавируса и другие обстоятельства помешали, из-за чего легкоатлет до сих пор в пути.
Егоров рассказал, что последние недели он просидел в гостинице, потому что было очень холодно. Путешественник приостанавливает забег, если температура воздуха падает до -26 градусов.
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Фото: Pixabay
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